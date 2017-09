SRFC : Rennes a pris son pied, Sarr remercie l'OM

Dans : Rennes, Ligue 1, OM.

Ismaila Sarr, buteur de Rennes et élu homme du match, après la victoire à Marseille (1-3) : « On a fait une superbe partie parce qu'on restait sur un match pourri. Et le coach a dit qu'on devait gagner des matchs, sinon ça allait être chaud. On a parlé entre nous les joueurs. On s'est dit : "Ce match-là, il faut qu'on le gagne". C'est une victoire collective. Le foot, c'est prendre du plaisir, et cela a été le cas ce soir à Marseille », a-t-il déclaré sur Canal+.