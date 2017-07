SRFC : Premier bobo pour Yoann Gourcuff

Dans : Rennes, Ligue 1.

Malheureusement, avec la reprise c’est aussi le retour des mauvaises habitudes pour Yoann Gourcuff. Le meneur de jeu rennais, qui vient de fêter ses 31 ans, s’est blessé aux quadriceps contre Sion et est donc absent de l’entrainement depuis le retour du groupe de Suisse. L’ancien lyonnais devrait être absent du groupe pour les 10 prochains jours, et manquer ainsi la suite de la préparation des Rouge et Noir.