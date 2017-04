SRFC : Gourcuff aurait aimé jouer un match de foot face à l'OL

Dans : Rennes, Ligue 1, OL.

Christian Gourcuff, entraineur de Rennes, après le nul face à Lyon ce dimanche (1-1) : « J’aurais aimé qu'on joue un match, mais là, on a fait de la résistance. Le comportement des joueurs a été héroïque, à la fois dans la solidarité, dans la générosité et aussi dans l'intelligence parce qu'on a géré notre infériorité numérique avec beaucoup d'intelligence. Ce qu'il fallait, c'était tenir le plus longtemps possible pour ensuite lâcher les chevaux en fin de match. C'est ce qu'il s'est un peu passé mais au prix de beaucoup d'efforts. Quand vous vous retrouvez à 10 à la 4e minute contre une équipe comme Lyon, qui a de grosses capacités à conserver la balle, c'est difficile. Ce n'était pas le scenario facile, on avait d'autres ambitions au départ, ça a changé tout de suite. (La blessure d') Amalfitano, c'est un coup dur pour la fin de la saison, pour lui, pour nous.»