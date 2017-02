SRFC : Déçu, frustré, fébrile...bienvenue à Rennes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (entraîneur de Rennes après le nul contre Nice) : « Quand on mène 2-0 à la mi-temps, évidemment qu'on est déçu. On fait une première mi-temps assez bien maîtrisée. On les a gênés avec un bloc assez haut, sans aller trop haut se faire aspirer, ce qu'ils cherchent à faire. Après, le tournant, enfin déjà il y a la sortie de Joris Gnagnon à la mi-temps qui évidemment nous fragilise, c'est quand on passe de l'occasion du 3-0 à 2-1, et après on sait très bien que, psychologiquement, ça change la donne. En deuxième période, on affiche un manque de maîtrise et une fébrilité qui remet Nice en selle. Sur la fin on peut même le perdre. (...) C'est décevant, c'est frustrant ».