SRFC : Christian Gourcuff évoque le paradoxe de Rennes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, après le nul contre l'ASSE (1-1) : « C'était un match instable. On a eu du mal à entrer dans notre match. On a souffert, mais paradoxalement, on a eu les occasions. On a contrôlé la situation en seconde période. Gnagnon ? Plus de peur que de mal pour Joris. Il avait des maux de tête, mais il n'y a pas eu de pertes de connaissance. Mexer ? C'est un très bon joueur quand il entre bien dans son match. Il a fait une première période difficile, mais en 2e mi-temps, il a été très sécurisant ».