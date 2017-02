SRFC : Celtic, Fiorentina… Costil n’a plus rien à faire à Rennes

Dans : Rennes, OGCN, Mercato.

Cette fois, rien n’empêchera Benoît Costil de partir. Surtout pas le Stade Rennais qui avait bloqué son départ à la Fiorentina au dernier moment lors du mercato estival 2016.

A l’approche de la fin de son contrat en juin prochain, le gardien de 29 ans est libre de discuter avec la formation de son choix. Avec la Viola par exemple. Toujours intéressé, le club de Florence attend juste l’accord de l’international français pour conclure son arrivée. Mais si Costil n’a rien promis aux dirigeants italiens, c’est parce qu’il sait que d’autres pistes pourraient apparaître dans les mois à venir.

La preuve, le Celtic Glasgow, qui dispute régulièrement la Ligue des Champions, est venu le superviser à plusieurs reprises cette saison, révèle L’Equipe. Mais le quotidien sportif n’écarte pas la possibilité de voir l’ancien Caennais rester en Ligue 1. En effet, l’OGC Nice aurait étudié son profil l’an dernier. Et on le sait, le Gym cherche un gardien plus performant que Yoan Cardinale en cas de qualification pour la C1. Autant dire que Costil ne restera pas au chômage très longtemps.