SRFC : ASSE, SCB, l'étonnant doublé de Rennes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Alors que le match entre Saint-Etienne et Rennes se jouera à huis clos total dimanche soir à Geoffroy-Guichard, les joueurs bretons pourraient jouer deux matchs consécutifs dans une enceinte vide.

Effectivement, l’adversaire du Stade Rennais une semaine plus tard ne sera autre que… Bastia, en plein cœur de l’actualité après les scènes surréalistes intervenues à Furiani dimanche après-midi lors de la rencontre entre le Sporting et l’OL. Si la commission de la LFP ne se réunit que jeudi soir, on peut imaginer que de très lourdes sanctions seront prises, dans un premier temps à titre conservatoire, à l’encontre du club corse.

Du côté de Rennes, on s’affaire déjà pour ne pas se déplacer à Furiani. Selon les informations d’Ouest-France, le président breton René Ruello va appeler Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP afin de demander à ce que le match Bastia-SRFC soit disputé sur terrain neutre. Toujours selon le média local, il est à ce jour fort possible que la rencontre se joue sur la pelouse d’Istres ou de Gueugnon. Pour rappel, les relations ont parfois été tendues entre les deux clubs, notamment quand Paul-Georges Ntep avait été victime d’insultes racistes et de crachats à Furiani en décembre 2014.