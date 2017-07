SRFC : Areola, De Preville, Schick... Rennes voit grand

Dans : Rennes, Mercato, PSG, LOSC, Foot Europeen.

Après avoir dépensé pas moins de 33 ME sur le mercato estival, avec notamment les venues d'Ismaïla Sarr (17 ME) et de Faitout Maouassa (7 ME), le Stade Rennais n'a pas fini ses emplettes.

Selon Yahoo Sport, le club breton espère encore recruter un gardien et un avant-centre. Pas satisfait avec Abdoulaye Diallo, Raïs M'Bolhi et Edvinas Gertmonas, Christian Gourcuff a des vues sur Tomáš Koubek (Sparta Prague), mais aussi et surtout sur Alphonse Areola, qui n'est pas assuré d'être titulaire dans la cage du Paris Saint-Germain cette saison.

Outre ce dossier, le SRFC bosse aussi sur une piste offensive. Dans l'objectif de remplacer Sio, parti au MHSC cet été, Rennes veut un nouveau numéro 9. Celui-ci ne sera pas Gabigol, mais peut-être De Preville (LOSC). D'un autre côté, les Rouges et Noirs auraient pris des renseignements sur la situation de Patrik Schick (Sampdoria), laissé de côté par la Juventus pour une visite médicale non satisfaisante. Cet été, Rennes n'amuse donc pas la galerie lors du mercato...

Info @YahooSportFR Rennes n'a pas terminé son Mercato ! Piste d'un nouveau gardien étudié: Koubek non abandonné et vraie envie d'Areola ! — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 30 juillet 2017