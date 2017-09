SRFC : Benjamin André tire la sonnette d'alarme à Rennes !

Dans : Rennes, Ligue 1.

La victoire face à Marseille aurait pu être le match de la rédemption. Finalement, le Stade Rennais est retombé dans ses travers au Rohazon Park en s’inclinant face à Nice dimanche après-midi (0-1). Séduisant après le repos, les Bretons n’ont pas réussi à concrétiser leur domination. Conséquence : l’équipe de Christian Gourcuff pointe à la 15e place du classement avec seulement 5 points. Un bilan peu satisfaisant pour le capitaine Benjamin André qui déclenche l’alerte « urgence de points » dans les colonnes de Ouest-France.

« Après, il y a quand même du positif, mais il y a aussi une urgence de points, on le sait. Il va falloir aller en chercher à Saint-Etienne et surtout contre Caen à domicile. Le fait de prendre des points nous permet d’être plus serein et libéré. On va essayer de grappiller le plus de points possible rapidement pour être le plus serein possible dans les semaines à venir » a confié celui qui a encore réalisé une grosse performance face aux Aiglons malgré la défaite de son équipe.