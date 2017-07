Rennes : Zeffane veut quitter le loft sans faire un scandale

Dans : Rennes, Ligue 1, OL.

Deux ans après son transfert de Lyon à Rennes, et à deux ans de la fin de son contrat, Mehdi Zeffane le sait désormais officiellement, son avenir de footballeur n'est plus au sein du club breton. Comme d'autres joueurs rennais, le défenseur international algérien a été mis à l'écart par Christian Gourcuff dès la reprise de l'entraînement. Le Stade Rennais a en effet décidé de mettre en place un loft où se retrouvent ceux qui sont poussés vers la sortie.

Répondant à L'Equipe, l'ancien lyonnais admet vivre avec philosophie cette situation, mais s'il ne veut pas faire trop de foin, il souhaite tout de même trouver une porte de sortie. « Je commence à trouver le temps un peu long. D'autant que je sors d'une saison compliqué où je n'ai pas joué. Et cela sans explication même si j'aurais aimé en avoir. Mais je ne suis pas du genre à pleurnicher et je ne veux pas me plaindre. Maintenant, ce que j'aimerais, ça serait de trouver un point de chute où je pourrais m'épanouir et m'exprimer, explique Mehdi Zeffane, qui espère que tout cela va se régler sans trop traîner entre le Stade Rennais et lui. Maintenant, ça serait bien qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. Trouver un accord avec un club qui me voudrait vraiment. Que ce soit à travers d'un prêt ou après avoir été libéré de mon contrat. Je n'ai jamais causé le moindre souci et je suis quelqu'un d'apprécié par tout le vestiaire. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver un accord honnête et sincère. Je ne veux fermer aucune porte. Même si j'ai principalement envie de goûter à l'étranger. Il y a des intérêts exprimés par des clubs en France, en Espagne ou en Turquie qui est un peu la destination à la mode et dont le Championnat est très intéressant. »