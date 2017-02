Rennes : Une phrase qui passe mal, le club accuse

Dans : Rennes, Ligue 1.

« Si on finit 14e, ce ne sera pas décevant ». Les supporters rennais ont probablement pris un coup au moral en lisant Ouest France ce vendredi, avec ces propos tirés d’un entretien à René Ruello, le président du Stade Rennais. Une phrase choc qui a provoqué quelques remontées acides de la part des supporters, et finalement une réaction des Rouge et Noir ce vendredi. Dans un communiqué, le Stade Rennais a tenu à rectifier le tir.

« Nous regrettons que l’édition en ligne de Ouest-France ait titré l’entretien du Président Ruello avant la réception du Paris SG : « Si on finit 14e, ce ne sera pas décevant ! » Modifiée et sortie de son contexte, la phrase n’a évidemment pas le même sens que le propos réellement tenu dans cet entretien au cours duquel le Président du Stade Rennais F.C. s’est livré avec transparence et honnêteté.

« J’espère qu’on va finir le mieux possible. Ce serait bien de finir dans la première partie de classement […] »

(relance du journaliste) En finissant dixième, il n’y aurait alors pas de déception ?

Non, Il n’y aura pas de déception si on termine dans la première moitié du classement. Mais si on finit quatorzième, non plus ».

Le Stade Rennais tente donc de calmer un peu le jeu, même si les propos du président René Ruello, associés avec les départs ces derniers mois de joueurs comme Dembélé, Ntep et Grosicki, ont du mal à passer auprès de ses supporters, et ne respirent pas vraiment l’ambition d’aller titiller les places européennes.