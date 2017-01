Rennes : Un indésirable va signer en Grèce au mercato

Dans : Rennes, Mercato, Foot Europeen.

Très peu utilisé par Christian Gourcuff durant la première partie de saison, Pedro Henrique va quitter le Stade Rennais cet hiver. Courtisé par Toulouse au début du mois de janvier, l'ailier brésilien va finalement signer au PAOK Salonique pour un transfert estimé à 1 ME, selon Metrosport. Deux ans et demi après son arrivée en Bretagne, le joueur de 26 ans va donc rejoindre le championnat grec, où un contrat de trois ans et demi l'attend.