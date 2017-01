Rennes : Sylvain Armand annonce la fin de sa carrière en mai

Dans : Rennes, Ligue 1.

Relégué au bout du banc de touche à Rennes, Sylvain Armand ne se fait plus d’illusions sur son avenir. Le défenseur central expérimenté a annoncé à Canal+, dans un document qui sera diffusé ce vendredi soir, qu’il allait raccrocher les crampons à la fin de la saison. Né à Saint-Etienne mais révélé à Nantes en tant que latéral gauche, Sylvain Armand est resté neuf ans au PSG, devenant le deuxième joueur le plus utilisé de l’histoire du PSG avec 435 matchs disputés sous le maillot francilien. Il a été champion de France avec la génération dorée des Canaris, et avec le PSG sous Carlo Ancelotti en 2013. Arrivé à Rennes en 2013, il a fait trois saisons pleines avant, à 36 ans, d’être mis de côté par Christian Gourcuff.