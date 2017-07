Rennes : Sio aime tout le monde à Rennes, sauf Christian Gourcuff

Dans : Rennes, MHSC, Ligue 1.

Officiellement joueur de Montpellier, Giovani Sio a vécu une fin d’aventure (très) houleuse au Stade Rennais. Et pour cause, l’ancien attaquant du Sporting Club de Bastia a été écarté du groupe professionnel par Christian Gourcuff lors de la pré-saison. Visiblement, l’attaquant ivoirien n’a pas franchement apprécié la manière dont les choses se sont passées. Ainsi, il l’a fait savoir à Ouest-France, mettant clairement en cause l’attitude de son ancien entraîneur.

« M. Gourcuff a été bien content de pouvoir compter sur moi à des moments cruciaux de la saison. En ce sens, il aurait été mieux de me dire qu’il ne souhaitait pas continuer à bosser avec moi plutôt que de faire envoyer un texto par l’intendant » a-t-il confié avant de remercier à sa façon l’ensemble du club Breton… sauf Gourcuff. « Je garderai toutefois de bons souvenirs de ces deux saisons à Rennes. Rendez-vous le 28 octobre à la Mosson. Je serai ravi de revoir M. Ruello et mes ex-coéquipiers ». Et Christian Gourcuff, donc, avec qui les retrouvailles s’annoncent tendues.