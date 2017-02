Rennes : Ruello a refusé Andy Delort par principe

Dans : Rennes, Mercato.

C’était l’un des feuilletons du mercato hivernal en France. En manque de temps de jeu aux Tigres de Monterrey, Andy Delort (25 ans) voulait revenir en Ligue 1.

A la recherche d’un attaquant de son profil, le Stade Rennais s’est donc positionné sur ce dossier, avant de voir l’ancien Caennais signer à Toulouse. Et pour cause, le club breton ne s’est pas démené pour finaliser cette opération. Malgré les moyens dont dispose le propriétaire François Pinault, le président René Ruello a refusé d’investir les montants réclamés pour Delort.

« L’actionnaire peut nous aider si un jour, on a besoin de faire un vrai investissement sur un joueur en l’adossant au projet du club, là sans doute que Monsieur Pinault fera l’effort. Mais pas pour faire du saupoudrage à droite ou à gauche, qui n’a pas de sens, a expliqué le dirigeant rennais à Ouest-France. (...) Prenons Delort, nous avons regardé pour le faire venir, c’était 7 M € et 180 000 € par mois. Je suis désolé, mais au Stade Rennais, c’est non. » Du coup, Rennes a préféré obtenir le prêt de l’attaquant lyonnais Aldo Kalulu…