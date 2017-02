Rennes : PSG-Barça, Christian Gourcuff n'a pas aimé

Dans : Rennes, PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Comme tous les entraîneurs de Ligue 1, Christian Gourcuff n’a pas échappé à la question concernant l’exploit du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-0) mardi en Ligue des Champions.

Mais contrairement à ses homologues, le coach du Stade Rennais ne s’est pas contenté de féliciter les Parisiens. En tant que fan du Barça, le technicien n’a pas caché sa déception au sujet de l’animation des Blaugrana et du manque de condition physique de certains joueurs.

« Déjà, j'étais triste pour le Barça parce que j'ai toujours été un grand admirateur, et bon, les équipes vivent et meurent. Ce n'est plus le Barça que j'ai aimé, a regretté Christian Gourcuff. Le jeu, c'est le mouvement, donc si vous n'avez plus le mouvement, vous avez beau avoir les mêmes intentions, ça n'a plus la même efficacité dans la fluidité du jeu, dans l'organisation, dans plein de choses. Et c'est rassurant, parce que sinon, à 62 ans, je serais encore en train de jouer (sourire). »

Le PSG plus fort sans Ibra ?

« A un moment donné, les jambes sont nécessaires aussi, et là, je pense que le Barça, pour certains joueurs, ce n'est plus tout à fait le même, a-t-il ajouté, sans vouloir citer Andrés Iniesta. Paris, dans l'impact qu'ils ont mis, a au contraire été très dynamique, la différence était énorme entre les dynamismes et l'intensité des deux équipes et le 4-0 logique. Le PSG de Blanc était tributaire d'Ibra dans le bon et le mauvais sens, là le groupe est plus cohérent. » Entre un Paris plus fort sans le Suédois et un Barça vieillissant, voilà ce que ça donne...