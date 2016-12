Rennes : Ntep va partir, l’OL et l’OM se tirent la bourre

Dans : Rennes, Mercato, OL, OM.

Enfin épargné par les blessures, Paul-Georges Ntep retrouve progressivement un niveau digne des espoirs placés en lui depuis plusieurs années désormais.

Mais le temps est passé, et voilà que l’ancien auxerrois se retrouve à six mois de la fin de son engagement avec le club breton. S’il a toujours déclaré qu’il souhaitait bien faire les choses avec le Stade Rennais, l’ailier se trouve néanmoins dans une situation qui ne laisse guère le choix. Une prolongation de contrat n’étant à priori pas dans les tuyaux, Ntep peut soit partir libre en fin de saison, ou bien quitter les Rouge et Noir dès cet hiver pour un montant qui sera bien évidemment revu à la baisse par rapport à sa véritable valeur.

Une situation qui intéresse au plus haut point deux clubs français : l’OL et l’OM qui se retrouvent encore et toujours sur le même dossier. Selon le journaliste Manu Lonjon, qui suit de près l’actualité des transferts en Ligue 1, Rennes se prépare à perdre son attaquant dès cet hiver, ce qui laisse Lyon et Marseille aux premiers rangs pour le faire venir. Les deux Olympiques cherchent du monde devant, même si Ntep l’a souvent fait savoir, il adore autant jouer sur le côté gauche, qu’il ne déteste évoluer dans l’axe. Or, Rudi Garcia comme Bruno Genesio cherchent tout de même un joueur capable de jouer en pointe, même si les deux techniciens ne rechigneront pas à recruter un élément de ce niveau, surtout qu’on parle d’une somme estimée entre 5 et 7 ME.