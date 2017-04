Rennes : Montanier allume les dirigeants

Dans : Rennes, Ligue 1.

Libre de tout contrat depuis son limogeage par Nottingham Forest en janvier dernier, le club anglais vivant une crise sur et en dehors des terrains, Philippe Montanier était invité mardi soir de SFR Sport. Et cela a été l'occasion pour lui de revenir sur son passage sur le banc du Stade Rennais où il était arrivé en 2013 avant d'être remplacé, dans un épisode resté célèbre, par Rolland Courbis début 2016. S'il a tourné la page, Philippe Montanier avoue ne pas avoir compris pourquoi le club breton l'avait viré et il fait gentiment remarquer que depuis le Stade Rennais ne va pas réellement mieux.

« J’avais enchaîné depuis 15 ans, c’était mon premier licenciement et puis quand je pars on est sixième à trois points du podium avec la troisième meilleure attaque. Alors tout n’était pas parfait, on avait un mauvais parcours à domicile, on devait être quinzième ou seizième équipe, on était meilleurs à l’extérieur, on se fait éliminer des deux coupes. Mais bon sixième à trois points du podium, ce n’était pas infamant pour Rennes surtout qu’on voit qu’après ça a été moins bien et en ce moment je crois que Rennes est onzième et ce n’est pas simple. Le président a peut-être estimé qu’on n’était pas loin de l’Europe et qu’ils n’y arriveraient pas avec moi et peut-être avec un autre, ça n’a pas été le cas », a fait remarquer Philippe Montanier, histoire de montrer que son limogeage n’avait peut-être pas été l’idée du siècle pour les dirigeants du Stade Rennais. Mais comme toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs et du côté de la cité bretonne on a probablement des arguments différents.