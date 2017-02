Rennes : Les critiques au mercato ? Gourcuff a une « vraie réponse »

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, après le nul contre Bordeaux (1-1) : « Par rapport à ce qu'on a entendu sur le mercato et les ambitions du club, ce que j'ai vu ce soir est une vraie réponse. Ce soir, je me suis régalé. Quand on joue comme ça, cela ouvre des perspectives. Il y a une harmonie collective très satisfaisante. On a maîtrisé de A à Z. Amalfitano est très important dans cette maîtrise du 4-4-2. J'ai retrouvé le joueur que j'avais laissé à Lorient. Notre match correspond à notre travail quotidien. Je ne crie pas victoire, mais on est sur le bon chemin ».