Rennes : La direction a tapé sur les doigts de l'arbitre contre l'OL

Dans : Rennes, OL, Ligue 1.

Énervé après une décision arbitrale, François Pinault est allé houspiller l'arbitre à la mi-temps du match entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais dimanche (1-1).

Avec ou sans vidéo, l'arbitrage fait et fera toujours débat. Et ce n'est pas le match entre Rennes et Lyon qui contredira cela. Réduit à 10 après l'expulsion de Ramy Bensebaini à la cinquième minute de jeu, suite à une main dans la surface sur une frappe de Darder, le SRFC l'avait mauvaise à la mi-temps du match, même si Alexandre Lacazette a finalement loupé son penalty. Et pour montrer tout son mécontentement, le club breton a envoyé sa garde rapprochée dans le vestiaire des arbitres.

En effet, selon Ouest France, François Pinault, actionnaire du Stade Rennais, et le prédisent René Ruello sont allés discuter avec Anthony Gautier dans les entrailles du Roazhon Park à la pause. Même si cela n'a rien changé à la situation rouge et noire, qui s'est finalement terminée en beauté avec le but égalisateur de Mubele à la 82e (1-1), mettre un petit coup de pression sur l'arbitre, ça ne fait pas de mal... Hein Jean-Michel Aulas ?