Rennes : L’objectif pour le sprint final, « gagner un match »

Dans : Rennes, Ligue 1.

Longtemps mené en infériorité numérique, le Stade Rennais a arraché un match nul (1-1) au goût de victoire contre l’Olympique Lyonnais dimanche dernier.

Mais la vérité est bien là : le club breton, 11e de Ligue 1, n’a remporté qu’un seul de ses 15 derniers matchs en championnat ! Une statistique incroyable pour une formation censée jouer les places européennes. Autant dire que les hommes de Christian Gourcuff ont déjà fait une croix sur cet objectif depuis longtemps. Dans un entretien accordé à beIN Sports, Ludovic Baal a même trouvé une nouvelle mission beaucoup moins ambitieuse.

« Oh vous savez, on ne parle plus d’objectifs : on parle de gagner un match… Pour nous, le plus important en ce moment, c’est de continuer à travailler et de progresser, a confié le latéral gauche. Je ne dirais pas qu’on a des adversaires à notre portée. Notre prochain adversaire, Nancy, est en difficulté, et va se battre pour les trois points. Il n’y a pas d’équipe contre qui ça va être facile. Tous les matchs ne se ressemblent pas et chaque match a sa difficulté. Si on ne met pas les ingrédients qu’il faut, on peut passer à côté et se faire battre… » Ou faire match nul, comme lors des quatre dernières journées de championnat.