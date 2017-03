Rennes: Gourcuff pointe du doigt le coupable

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (entraîneur de Rennes après le nul arraché en toute fin de match à Metz) : « J’ai beaucoup de regrets. Il y avait vraiment moyen de faire autre chose. En première période, on a géré et l'erreur de Joris Gnagnon est un peu dans cet état d'esprit. On est facile, on s'installe tranquillement. Il y avait moyen de prendre les choses en main en apportant d'avantage de mouvements et de rythme dans les passes. Il y avait la possibilité de faire la différence en première mi-temps quand on a deux grosses occasions. La deuxième période, après ce but casquette, est d'attaque-défense avec un jeu très débridé. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, il y a eu beaucoup d'engagement mais ce n'était pas un jeu suffisamment construit pour nous satisfaire complètement. Il n'y a pas cette notion d'équilibre. Metz est une équipe qui a un jeu très spécifique avec Diabaté. On a eu le mérite de persévérer, d'insister. C'est clairement le type de match où on doit afficher davantage de maîtrise pour ne pas se retrouver dans une situation comme ça, quand on court après le score. On avait pris un ascendant dans la construction en première. On ne perd pas souvent à l'extérieur. Depuis le début, l'ambition est de gagner tous les matches jusqu'à la fin de saison. Sur le but de Metz, c'est un excès de facilité et de suffisance et pas seulement de Joris. »