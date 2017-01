Rennes : Gourcuff « n'a pas vu beaucoup de foot » à Guingamp

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, après le nul à Guingamp (1-1) : « Pendant la première période, on a dormi. En seconde mi-temps, à défaut de maîtriser le match, on s'est peut-être créé les meilleures occasions du match. C'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps pour commencer à jouer. On n'a pas vu beaucoup de foot ce soir. Il faut essayer de tirer les enseignements de ce match ».