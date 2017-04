Rennes : Gourcuff inquiet du vrai niveau de son équipe

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (entraîneur de Rennes après la correction à Nancy) : « On fait une entame globalement satisfaite dans l'occupation du terrain, la tenue du ballon mais sur la première accélération, on encaisse un but. On a été pris de vitesse sur tout le match même. Il ne faut pas se cacher, c'est un scénario qui interpelle et inévitablement amènera beaucoup de réflexion pour la reprise de l'entraînement. Je ne suis pas surpris par la prestation de Nancy. C'est la réponse qu'on a donnée qui m'interpelle, pose question et m'inquiète. On doit se donner des ambitions pour cette fin de saison mais comme on sort d'un match comme celui de ce samedi, on s'interroge sur le potentiel de l'équipe. »