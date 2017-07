Rennes : Gourcuff donne la liste officielle des 8 indésirables

Dans : Rennes, Mercato.

En ce début de mercato estival, le Stade Rennais est l’un des pensionnaires de Ligue 1 les plus actifs. En effet, le club breton compte déjà quatre recrues.

Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud, Faitout Maouassa et Jordan Tell ont bien enrichi l’effectif de Christian Gourcuff. Mais comme on pouvait s’y attendre, ces nombreuses arrivées vont faire des malheureux. D’autant que les Rouge et Noir tiennent à intégrer plusieurs jeunes du centre de formation. Résultat, certains professionnels n’ont pas été invités pour le stage de préparation à Verbier (Suisse) du 2 au 8 juillet.

Et les indésirables sont : Dimitri Cavaré, Mehdi Zeffane, Yacouba Sylla, Clément Chantôme, Anthony Ribelin, Wesley Saïd, Kermit Erasmus et Giovanni Sio. Pour ces huit joueurs, le message est on ne peut plus clair, c’est par ici la sortie… A noter que Rennes n’a pas terminé son recrutement puisque deux attaquants sont encore attendus. Ces derniers jours, on parle surtout de Vincent Aboubakar (FC Porto) et d’Ismaïla Sarr (Metz).