Rennes : Gourcuff avait interdit une chose face à Lorient

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (entraîneur de Rennes après la victoire dans le derby face à Lorient) : « Ça a été un match difficile. Il nous fallait les trois points pour retrouver un peu de sérénité. C'était un moment qu'il fallait bien négocier, il fallait faire preuve de combativité, on ne peut pas le leur reprocher. On a fait des matchs beaucoup plus maîtrisés ces derniers temps, sans obtenir les points... Là, on va prendre ces trois points pour retrouver de la sérénité et de la maîtrise. On a eu un jeu plus direct que d'habitude, en fonction de l'effectif à ma disposition. On n'a pas contrôlé la partie, avec un match trop débridé. Il faut qu'on arrive à trouver un bon compromis entre maîtrise et percussion. Ce qui était interdit ce soir, c'était un manque de générosité. Dans ce contexte, il fallait une équipe qui se batte. »