Rennes : Gourcuff a failli s'endormir sur le banc...

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (entraîneur de Rennes après le nul à Angers) : « C'est un point. Ce n'était pas un bon match, on a eu de la casse, un carton rouge. Ce sont des soirées où, si on enlève le point, il ne reste pas grand-chose. C'était un match complètement différent de celui de samedi à Bordeaux. Là, c'était un jeu instable, avec des ballons en l'air... Si on veut avoir des ambitions, il faut être capables de s'adapter dans ce contexte, mettre la balle à terre. On a su le faire 20 minutes en première mi-temps. Comme ils jouent systématiquement long, c'est difficile de récupérer le ballon haut, on s'use physiquement. »