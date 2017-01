Rennes : Christian Gourcuff protège ses deux pépites

Dans : Rennes, Mercato.

Après le départ d’Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund l’été dernier, le Stade Rennais n’a pas laissé filer ses deux jeunes les plus prometteurs.

Tous les deux âgés de 20 ans, Joris Gnagnon et Adama Diakhaby ont alimenté les rumeurs mercato cet hiver. D’un côté, le défenseur central est déjà annoncé sur les tablettes du FC Barcelone. De l’autre, le milieu offensif intéressait Lille. Le club breton a donc réagi en les prolongeant jusqu’en 2021. De quoi soulager Christian Gourcuff.

« Dès que les joueurs montrent des choses intéressantes, on est dans l’obligation de réagir pour se protéger, a expliqué l’entraîneur rennais. L’envie du club est de continuer un bon moment avec les jeunes. L’avenir du Stade Rennais F.C. passe par là. Les utiliser en équipe première est une politique affirmée. En fonction de leur évolution, s’ils sont amenés à jouer au plus haut niveau, dans les plus grands clubs européens, à ce moment là on envisagera un départ. »

Deux cas différents

« La première chose est de profiter de leur progression, a poursuivi le technicien. Joris n’a pas énormément de matchs mais il a montré de la constance sur la durée. Il a aussi su être patient. Pour Adama, il reste à consolider ses performances pour franchir un cap. Ils n’ont pas le même statut mais les choses peuvent évoluer rapidement. » Nul doute que les deux jeunes Rennais seront de nouveau convoités lors du prochain mercato estival.