Rennes : C. Gourcuff taille la formation pour justifier Kalulu

Dans : Rennes, Mercato.

Alors que le Stade Rennais avait la possibilité d’enregistrer le prêt de Martin Odegaard en provenance du Real Madrid, Christian Gourcuff a mis son veto.

La raison ? L’entraîneur breton ne voulait pas barrer la route aux jeunes du centre de formation. Mais quelques semaines plus tard, le technicien ne s’est pas opposé à l’arrivée en prêt du Lyonnais Aldo Kalulu.

Une simple question de profil pour Christian Gourcuff qui en a profité pour tacler la formation des Rouge et Noir. « Odegaard ? On a des jeunes qui ont le même profil que lui, a expliqué l’ancien coach de Lorient. Dans la formation rennaise, il y a eu un déficit au niveau des attaquants, c’est une évidence. Autant on a beaucoup de milieux de terrain d’avenir, autant le profil d’Aldo, on ne l’a pas. »

« Citez-moi un attaquant formé à Rennes »

« On a un déficit de profondeur dans l’effectif, et Aldo, qui est un bon joueur de foot et qui va s’intégrer dans notre jeu collectif, a justement la capacité d’apporter cette profondeur qu’on recherche depuis le début de la saison, a-t-il poursuivi. C’est déjà un choix technique très précis. Citez-moi un attaquant formé à Rennes. Si vous m’en sortez un, je veux bien, mais je ne vois pas… Ce n’est pas un reproche, mais juste un constat. » Les formateurs rennais apprécieront...