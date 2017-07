Rennes : Benjamin André prolonge jusqu'en 2022

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

L'opération prolongation continue au Stade Rennais qui ce vendredi matin annonce que Benjamin André a signé une extension de son contrat jusqu'en 2022. « Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Benjamin André. Le métronome rennais a paraphé un contrat de 4 ans en faveur des Rouge et Noir. Il est désormais lié au club jusqu’en 2022. Malgré l'intérêt de nombreux club, Benjamin André a choisi de poursuivre l'aventure à Rennes. « Une bonne nouvelle » pour le Président Ruello et une signature qui va ravir plus d’un supporter rennais tant le joueur est apprécié ! », explique le Stade Rennais.