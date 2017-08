Rennes : Au Roazhon Park, on craint déjà le tarif spécial OL

Dans : Rennes, OL, Ligue 1.

Avec ses six recrues estivales, le Stade Rennais aborde cette saison de Ligue 1 avec des objectifs revus à la hausse. Des ambitions qu’il faudra démontrer vendredi soir.

Après le match nul concédé à Troyes (1-1) samedi, les Rouge et Noir disputeront leur premier match au Roazhon Park face à l’Olympique Lyonnais, le leader du championnat qui a cartonné Strasbourg (4-0) lors de la 1ère journée. De quoi alerter le nouveau venu Benjamin Bourigeaud, conscient que les Gones sanctionneront la moindre erreur rennaise.

« Ça va être un gros adversaire, a prévenu l’ancien milieu de Lens. Ils ont recruté pas mal de joueurs. Sur le terrain, ils ont beaucoup d’individualités capables de faire la différence devant. A nous d’être rigoureux, car contre ce genre d’adversaires, on risque de payer la moindre erreur cash. Mais tous les matchs sont compliqués. On l’a vu ce week-end, on s’est déplacés à Troyes, qui est un promu, mais on a eu du mal. Que ce soit Lyon ou un autre, la première à domicile est importante et on se doit de gagner. » Il s'agira d'un premier test important pour les hommes de Christian Gourcuff, de nouveau attendus au tournant.