Rennes : Aboubakar trop cher, Rennes active le plan B Loïc Rémy !

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après avoir bouclé les arrivées des jeunes Faitout Maouassa, Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud, le Stade Rennais a un nouvel objectif dans ce mercato : recruter un attaquant susceptible de faire changer le club de dimension à l’échelle de la Ligue 1. Dans cette optique, la direction bretonne avait tenté de convaincre le FC Porto de lâcher Vincent Aboubakar (25 ans). Mais selon L’Equipe, les conditions financières ne permettaient pas au club présidé par René Ruello de recruter l’international camerounais cet été.

Du coup, Christian Gourcuff a suggéré une autre piste à ses dirigeants, celle menant à Loïc Rémy (30 ans). Toujours sous contrat pour un an à Chelsea, le joueur sort d’un prêt particulièrement difficile à Crystal Palace, où ses blessures à répétition ne lui ont pas permis d’enchaîner les matchs (8 apparitions seulement en Premier League la saison passée). Selon le quotidien national, Rennes souhaiterait un transfert sec et non un prêt du joueur. Reste à voir si les conditions salariales de l’ancien buteur de l’OM seront dans les cordes pour Rennes, bien décidé à investir et à se renforcer au cours de ce mercato.