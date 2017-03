OL : Un Rennais confirme la réputation lyonnaise sur la formation

Dans : Rennes, OL, Ligue 1.

Avant la reprise du championnat de France ce week-end sous le maillot du Stade Rennais, Wesley Saïd s'est confié sur son prochain adversaire, l'Olympique Lyonnais.

Clairement à la peine depuis le début de l'année 2017, avec une seule victoire au compteur en Ligue 1 face à Lorient en février (1-0), Rennes aura à cœur de terminer sa saison de la meilleure des façons. Si le Top 5, situé à sept unités, est encore jouable, le SRFC devra réaliser un exploit pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et rien ne sera facile dans ce sprint final puisque Rennes affrontera notamment Monaco, l'ASSE, Lille... et Lyon. Pour s'offrir une fin de saison alléchante, Rennes devra donc renverser l'OL au Roazhon Park dimanche. Pas une mince affaire selon Wesley Saïd...

« On a rechargé les batteries en espérant faire un bon match dimanche contre Lyon. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour rattraper les points perdus. À Lyon, je connais un peu Lucas Tousart et Maxwel Cornet que j’ai affronté plus jeune quand il était à Metz notamment. J’ai joué avec eux aussi en sélection jeune. Ce sont de bons joueurs. Ce n’est pas facile de s’imposer dans un gros effectif. La formation lyonnaise est réputée. Les jeunes progressent au plus haut niveau et ont l’habitude de jouer ensemble. C’est une bande de potes. Ça donne de belles choses sur le terrain », a avoué, sur le site de son club, l'attaquant de Rennes, qui se méfie donc au plus haut point de la jeunesse lyonnaise dans ce duel de clubs formateurs.