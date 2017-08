Officiel : Wahbi Khazri prêté à Rennes

Dans : Rennes, Mercato, Premier League.

Le Stade Rennais a annoncé jeudi soir avoir obtenu le prêt de Wabhi Khazri pour un an par Sunderland. « Ça me tenait à cœur de retrouver le plaisir de jouer et je pense que je peux le faire ici. Je veux montrer ce que je sais faire et retrouver le goût du football que j’ai un peu perdu. Rennes est une belle équipe. J’ai vu qu’il y avait eu un bon recrutement de fait cet été avec de jeunes joueurs plein de talent. Les premières journées de championnat n’ont pas été faciles mais ce n’est que le début. Il reste beaucoup de matchs pour redresser la barre. J’espère apporter mes qualités et mon expérience du haut niveau à ce groupe, tout en restant moi même. Je le ferai avec plaisir », a confié l’international tunisien sur le site officiel du Stade Rennais.