Mercato : Dembélé au Barça, Rennes l'a finement joué

Dans : Rennes, Mercato, Bundesliga.

Raillé il y a un an de cela pour l'avoir laissé filer pour ce qui était alors une bouchée de pain, le Stade Rennais va se refaire la cerise avec le transfert annoncé d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Si tout n’est pas encore ficelé, cette transaction à hauteur de 120 ME hors bonus, devrait rapporter 30 ME au club breton, qui avait mis une clause de pourcentage à la revente à hauteur de 25 %. Miracle du football, Rennes va donc toucher deux fois plus avec la revente de son joueur, qu’avec son premier transfert pour le Borussia, qui avait rapporté 15 ME. Au final, ce serait donc 45 ME de récupérés pour le départ de Dembélé, ce qui devient dès lors une affaire tout à fait honorable sur le plan financier, et la plus grosse vente, en deux temps, de l’histoire du club.