L1 : Pierre Ménès a vu Rennes offrir 3 points à l'OM

Dans : Rennes, Ligue 1, OM.

L'Olympique de Marseille s'est facilement imposé samedi contre Rennes. Et si l'OM n'a pas réellement eu à forcer son talent au Vélodrome, c'est parce qu'en face les Bretons ont été en-dessous de tout. Christian Gourcuff l'a reconnu, mais Pierre Ménès enfonce le clou sur son blog, ce Rennes-là n'a pas le niveau pour rivaliser avec les équipes du rang de Marseille. Pour le consultant de Canal+, cela commence quand même à devenir incompréhensible. Et Pierre Ménès de fustiger la formation bretonne.

« En terme de médiocrité le Stade Rennais a posé de nouvelles bases samedi après-midi au Vélodrome. Comment peux-tu aller jouer à Marseille et commettre ta première faute du match à la 77e minute ? Cela dénote soit un fair-play à toute épreuve, soit - et c’est cette deuxième option que je privilégie, étrangement - un énorme manque d’agressivité. Ajoutez-y une faiblesse offensive en train de devenir quasi-légendaire et vous obtenez une équipe totalement inoffensive. Pourtant, après un premier quart d’heure lors duquel l’OM a poussé, ponctué de trois occasions - lob de Njie à côté, deux frappes de Payet -, les débats se sont équilibrés. Mais un but de Njie d’une frappe au premier poteau sur laquelle Costil ne me paraît pas inoubliable et un superbe but de Thauvin sur l’éclair de l’après-midi ont donné une victoire très méritée à Marseille. Je me demande vraiment où va Rennes avec un tel manque d’ambition, dans le jeu et au niveau des dirigeants », a lancé un Pierre Ménès visiblement effaré de voir cela.