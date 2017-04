L1 : Costil exige que les joueurs respectent Rennes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Samedi, le Stade Rennais a été ridiculisé par une équipe de Nancy qui était pourtant dans le dur depuis pas mal de temps. Forcément cette déroute en Lorraine a agacé les supporters du club breton de plus en plus consternés par les résultats médiocres d'une formation capable du meilleur mais encore plus souvent du pire. S'exprimant ce lundi dans Ouest-France, Benoit Costil estime que les joueurs sont fautifs, et même s'il partira en fin de saison, le gardien de but international du Stade Rennais exige que le club soit respecté par ceux qui en portent le maillot.

« Je ne sais pas si après cette prestation, on peut adopter la positive attitude… Ce serait irrespectueux vis-à-vis du club. Il ne faut pas oublier que le Stade Rennais, c’est un club qui se respecte. Et que l’on ne peut pas se contenter de jouer la douzième ou treizième place. On me demande ce qu’on peut aller chercher au classement : je réponds une place plus digne d’un club comme le Stade Rennais que celle occupée actuellement (la onzième). C’est-à-dire la huitième place. Ça, mathématiquement, c’est jouable. Aller jouer l’Europe, aujourd’hui, non. Il faut que nous ayons tous conscience que le maintien est à assurer, déjà. Mathématiquement, on n’y est pas encore, mais ça va venir. Ensuite, aller jouer la huitième place. À la lecture du classement en fin de saison, la donne n’est pas du tout la même en finissant huitième et il faut que l’on ait cette ambition-là », a prévenu Benoît Costil, qui ne souhaite pas quitter le Stade Rennais sur une mauvaise note.