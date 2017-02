Vidéo : Clash ou pas entre Matuidi et Draxler au PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Presnel Kimpembe a involontairement mis le feu aux réseaux sociaux en mettant en ligne une courte vidéo prise dans le vestiaire des joueurs du Paris Saint-Germain au Camp des Loges. Alors que le défenseur filme le style vestimentaire original de Blaise Matuidi, et notamment ses chaussures, on voit qu'en fait au même moment le milieu de terrain de l'équipe de France et du PSG paraît s'embrouiller avec Julian Draxler. En écoutant bien le son, on semble entendre Matuidi lancer à l'international allemand : « Tu vas faire quoi toi ? Connard va ! Rentre chez ta mère… » avant que le son soit couvert par de la musique.

Visiblement informé de ce qui se disait sur internet, Blaise Matuidi a démenti avoir tenu de tels propos. « Impossible de penser que je puisse tenir les propos que l'on m'attribue envers @Julian_Draxler qui est devenu un ami #respect #brotherhood », a expliqué l'international tricolore via Twitter. A signaler que Presnel Kimpembe a retiré cette vidéo...