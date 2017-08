TV : Les droits de L1 à un milliard grâce à Neymar et au PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

La venue de Neymar au Paris Saint-Germain fait saliver la Ligue de Football Professionnel, laquelle a d'ores et déjà compris que la star brésilienne va faire exploser le prochain appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1. Alors que le contrat actuel avec BeinSports et Canal+ s'achève en 2020, avec 750ME actuellement par saison, le prochain pourrait faire tout exploser, grâce notamment à l'achat des droits de notre championnat à l'étranger.

Pour Pierre Rondeau, économiste du sport, grâce à Neymar et au PSG, la Ligue 1 va se rapprocher de la Liga et de la Bundesliga, et la totalité des clubs va se frotter les mains avec une nouvelle répartition. « Ce que ce transfert va apporter à la Ligue 1, c’est avant tout une immense notoriété d’un point de vue symbolique, culturel, marketing. Neymar, c’est Zlatan puissance 10, parce qu’il est jeune. C’est en principe le futur Ballon d’Or, l’un des tout meilleurs au monde. Donc, en termes de visibilité, pour le Championnat, c’est énorme. Cela va faire gagner énormément à la Ligue 1. Ne serait ce qu’en termes de droits télé, cela devrait engendrer une revalorisation très importante. Contre toute attente, leur montant devrait dépasser les 900 ME. On serait alors au même niveau que la Bundesliga, la Serie A ou même la Liga. La L1 va intéresser de plus en plus de gens à travers le monde. Les joueurs vont voir la L1 comme le Championnat où évolue Neymar », explique ce spécialiste, qui est persuadé que la signature de Neymar au PSG va également inciter d’autres joueurs prestigieux à rejoindre notre championnat.