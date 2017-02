PSG : Zidane alerte Paris sur la remontada du Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions en infligeant un incroyable 4-0 au FC Barcelone, qui plus est en écrasant le club catalan. Mais, après l'euphorie du moment, et malgré une statistique qui donne 100% de chances au PSG de se qualifier, la remontanda est désormais le mot à la mode du côté du Barça. Evoquant la situation du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane explique ne pas être étonné des performances du club d'Unai Emery, mais il conseille quand même au PSG de ne pas se voir déjà trop beau. Car Zizou le sait, le FC Barcelone est capable de tout.

« Le PSG est depuis des années un sérieux rival en Europe et un candidat à la victoire finale, même si, jusque-là en France, beaucoup attendaient peut-être mieux. Cela fait un moment que Paris montre qu’il a l’équipe pour être un favori. Forcément, le résultat qu’ils viennent de faire impressionne mais on savait déjà qu’ils avaient, sur le papier, les joueurs pour aller très loin. Mais, nous voulons tous remporter la C1et le chemin sera très dur pour l’ensemble des équipes. Ce n’est pas un bon résultat qui va t’assurer la qualification. Et le Barça reste une très bonne équipe. Je dis ça car je l’ai vécu comme joueur et comme entraîneur. À tout moment ça peut se retourner. Il convient donc d’être bien prêt », a prévenu Zinedine Zidane, qui sait mieux que quiconque que le Barça est capable de faire mal, et même très mal, à ses adversaires.