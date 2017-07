PSG : Wenger refuse de vendre Alexis Sanchez à Paris, oui mais...

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

En marge de la défaite d'Arsenal ce samedi en amical contre Chelsea, Arsène Wenger a bien évidemment été interrogé sur la rumeur qui envoie Alexis Sanchez au Paris Saint-Germain, une rencontre entre le clan Sanchez et le dirigeants du PSG ayant même eu lieu à priori vendredi dans un palace de la capitale. Pour le manager des Gunners, tout cela n'est que foutaise, précisant que selon lui ce départ n'existait que « seulement dans l'imagination des médias » et que le PSG n'avait aucun avantage par rapport aux clubs anglais dans ce dossier. Et Wenger d'ajouter : « cette décision de ne pas vendre Alexis Sanchez a été prise et nous en resterons là ».

Bien évidemment, la presse anglaise, jamais la dernière pour chambrer Arsène Wenger rappelle que ce dernier a dit la même chose en 2007 avant le transfert de Thierry Henry au Barça, en 2009 avant le départ d'Adebayor pour Manchester City, puis deux ans plus tard pour Samir Nasri et Cesc Fabregas, et en 2012 pour Robin Van Persie finalement vendu à Manchester United.