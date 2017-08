PSG : Visite médicale en cours pour Neymar à Porto !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après avoir salué ses coéquipiers du FC Barcelone, et obtenu du club catalan l'autorisation de ne plus s'entraîner, Neymar et son clan ont embarqué à bord d'un vol privé vers Porto. Sur place, la star brésilienne retrouvait Maxwell, mais il n'a pas fait que rencontrer l'ancien joueur du PSG, lequel est désormais le responsable des relations entre la direction et le staff. En effet, selon le quotidien sportif A Bola et la radio espagnole RAC1, Neymar passe en ce moment sa visite médicale dans une clinique de Porto.

Le Paris Saint-Germain a bien compris qu'il serait délicat de faire cette visite médicale dans la sérénité à Paris et c'est pour cela qu'il a été décidé de réaliser cette formalité au Portugal avant de rejoindre la capitale soit dans la soirée, soit demain jeudi. De son côté, Sky Sports annonce que Neymar devrait s'engager jusqu'en 2022 avec le PSG.