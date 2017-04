PSG : Viré par Al-Khelaïfi, Blanc a été mordu par le Snake

Dans : PSG, Ligue 1.

Vainqueur de toutes les compétitions nationales la saison dernière, Laurent Blanc ne s’attendait pas à perdre son poste d’entraîneur au Paris Saint-Germain.

Malgré l’élimination contre Manchester City, en quart de finale de la Ligue des Champions , le Cévenol avait reçu le soutien de son supérieur Nasser Al-Khelaïfi. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France était donc aux Etats-Unis l’esprit tranquille. Mais les vacances ont viré au cauchemar lorsque Blanc, entouré de ses amis dont Youri Djorkaeff, a appris la mauvaises nouvelles.

« Le week-end du 3 et 4 juin, Laurent, en vacances à New York, était venu jouer un match caritatif dans le New Jersey pour ma fondation, a raconté l’ancien international français à L’Equipe. On était tous à table avec les copains, la famille, et je lui ai dit : "Lolo, ça chauffe pour toi, non ?". En fait, j’avais eu l’info par des amis à Paris. Mais il ne m’a pas cru. Il ne pensait pas que je parlais de son poste. C’est avec nous qu’il a appris la nouvelle. Ça a été violent, fulgurant. Il ne s’y attendait pas du tout et se préparait déjà pour le stage d’avant-saison avec l’équipe au retour. En gentleman, il a quand même joué le match bienfaisance avec nous. » Pas de quoi rassurer l’entraîneur parisien Unai Emery...