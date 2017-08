PSG : Victime collatérale de Neymar, Pastore voit grand

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Monaco.

Javier Pastore, milieu du PSG, après la victoire contre Toulouse (6-2) : « Cette année, le plus important pour moi, c'est de jouer. Je suis disponible. Donc quand je marque en rentrant en jeu, je suis content. Je vais me battre pour gagner ma place de titulaire dans le milieu à trois, même si je peux aussi jouer en numéro 10. Frustré avec Neymar ? Il a pris ma place car je jouais devant en début de saison, mais je ne suis pas frustré. Il y a beaucoup de concurrence au PSG. Mais j'ai confiance en moi. J'attends que le coach Emery me fasse confiance pour lui prouver que je suis un titulaire. En attendant, c'est important de faire des choses pour l'équipe. Partir au mercato ? Non, je veux jouer, je suis bien physiquement. Un départ à Monaco ? C'est hors de question, je reste à Paris cet été », a-t-il déclaré sur Canal+.