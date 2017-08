PSG : Verratti trop pénible sur le terrain ? Emery adore presque

Dans : PSG, Ligue 1.

On s'en souvient, Laurent Blanc s'était battu pour réussir à ramener Marco Verratti dans le droit chemin, le milieu italien du PSG passant trop de temps à contester les décisions arbitrales, s'attirant les foudres de ces derniers. Mais si le Petit Hibou avait corrigé ce souci récurrent, il semble de nouveau retomber dans ses travers, ce qui s'est concrétisé par une expulsion dimanche contre le TFC et déjà une belle collection d'avertissements. Interrogé ce mercredi en conférence de presse sur le côté éventuellement agaçant de son milieu de terrain, Unai Emery a vivement soutenu Marco Verratti, y compris avec ses défauts.

« Marco c’est spécial, car il joue comme il est, avec beaucoup d’émotion. Durant un match, il ne se relâche jamais, pas une seule minute, il vit chaque match avec un esprit de compétiteur et j’aime cela. C’est vrai qu’il a besoin de travailler pour maintenir un certain équilibre. Mais je préfère qu’il fasse plus avec l’esprit qu’il a que faire moins (…) Sur son deuxième carton, il voulait juste jouer à fond comme on lui demande. Mais il ne voulait pas faire faute et prendre un carton. Il est conscient qu’il doit améliorer cela, mais ce n’est pas un gros problème », a expliqué Unai Emery, qui ne fait donc pas de l'attitude de Marco Verratti un réel problème.