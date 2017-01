PSG : Verratti n’arrive vraiment pas à calmer son agent…

Dans : PSG, Mercato.

Lorsque l’agent de Marco Verratti prend la parole, ce n’est jamais pour rassurer le Paris Saint-Germain concernant l’avenir de son client.

Non, Donato Di Campli est plutôt du genre à lancer des avertissements et à rappeler à quel point le milieu de terrain est convoité. Interrogé par la Rai Sport, le représentant a assuré que Verratti se sentait bien à Paris. Mais attention, le club francilien a intérêt à continuer à gagner.

« Marco joue au PSG et doit encore jouer en Ligue des Champions et en championnat, a confié Di Campli. Il faut le laisser tranquille. Sa relation avec Unai Emery n’a jamais été un problème, il y a juste eu un malentendu sur un épisode où Marco est sorti en cours de match. Mais leur relation est bonne, il n’y a pas de problème. »

Verratti gagnera au PSG ou ailleurs

« Ensuite, Marco fait rêver tout le monde. Mais le club qui voudra le recruter devra parler avec le PSG. Paris veut le garder et évalue le joueur à un montant très élevé, a-t-il prévenu. En plus, Marco joue dans une ville qu’il aime. Il a un contrat jusqu’en 2021 et veut le respecter. Mais il veut gagner. Si ce n’est pas au PSG, il le fera ailleurs. » Une fois de plus, l’international italien devrait vite corriger les propos de son agent.