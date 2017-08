PSG : Verratti mauvais jusqu'en 2018 ? Où est le problème ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans l’ombre de Neymar, Marco Verratti réalise un début de saison plutôt décevant avec le Paris Saint-Germain. Mais ce n’est pas vraiment surprenant. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu de terrain a passé un été agité.

Un temps déterminé à rejoindre le FC Barcelone, l’Italien avait sûrement rêvé de vacances plus tranquilles. Et à son retour, c’est une blessure au genou droit qui l’a perturbé dans sa préparation. Résultat, Verratti n’était pas le Parisien le plus en vue face à Amiens (2-0) et à Guingamp (3-0) lors des deux premières journées de Ligue 1. Une méforme anecdotique pour Olivier Dacourt, qui attend surtout l’ancien de Pescara au tournant dans les grands rendez-vous européens.

« On ne lui demande pas d’être bon contre Amiens ou Guingamp, mais en février et en mars en Ligue des Champions, a défendu le consultant dans le quotidien Le Parisien. Il est un peu en dedans, mais sa préparation a été tronquée par une blessure, il a changé d’agent… On est plus exigeant avec lui. Il faut lui laisser un peu de temps, il va revenir. » Une nouvelle revalorisation salariale et le meilleur Verratti devrait réapparaître...