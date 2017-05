PSG : Verratti en Serie A, c'est un non catégorique

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Comme pour de nombreux joueurs parisiens, les rumeurs de transferts viennent souvent d’Italie, où pendant des années, des éléments comme Javier Pastore et Marco Verratti ont été annoncés sur le retour.

Pour l’un comme pour l’autre, cela ne devrait pas arriver de sitôt. Répondant à une énième rumeur de signature de Marco Verratti à la Juventus Turin cet été, Donato Di Campli s’est montré limpide. Pour l’agent de l’ancien joueur de Pescara, qui n’est pourtant pas le dernier pour souffler sur les braises, il ne faut pas regarder du côté du Calcio pour connaitre l’éventuelle future destination de son poulain.

« Marco Verratti est heureux à Paris, il a un contrat jusqu’en 2021 et il respectera la volonté du PSG, un club qui l’aime. Peut-être qu’ils ont obtenu des propositions. La Juventus et l’Inter Milan ? Ne commencez pas : actuellement il n’y a aucune chance de revoir Marco Verratti en Italie », a prévenu dans Tuttosport l’agent de l’international italien, qui n’a en revanche rien précisé par rapport aux intérêts de plusieurs géants d’Europe, et notamment le Bayern Munich, le Real Madrid ou le FC Barcelone.