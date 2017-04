PSG : Verratti en a marre de gagner trop facilement le titre en L1

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

On jouera le week-end prochain la 33e journée de Ligue 1 et pour l'instant le Paris Saint-Germain compte trois points de retard sur l'AS Monaco, et même potentiellement quatre compte tenu de la différence de buts largement favorable au club de la Principauté. Pour une fois placé dans la peau du chasseur, le PSG est loin d'avoir la certitude de remporter un cinquième titre de suite. Et ce suspense fait le bonheur de Marco Verrati.

Sur le site officiel du PSG, le milieu de terrain italien admet en effet que décrocher Hexagoal, comme l'an dernier, au mois de mars, n'avait pas réellement fait le bonheur des footballeurs parisiens. « L’an dernier, tout le monde pensait que cette année serait aussi facile. Je dis toujours que ce n’est pas facile, surtout dans un championnat où il y a 38 journées. Cette année est un peu plus difficile. Ça nous pousse à vouloir faire mieux et à jouer à 110% parce que personne ne fait de cadeaux. Ce n’est pas parce qu’on fait des fautes qu’on est deuxièmes. Il y a aussi une autre équipe qui fait un grand championnat. On n’a plus de droit de faire une erreur. Ça fait grandir tous les joueurs et le club, explique Marco Verratti, qui se régale de ne jouer que des rencontres importantes jusqu’à la fin de saison. Je préfèrerais gagner comme cette année plutôt que gagner comme l’an passé. Mais il faut d’abord gagner. On ne peut plus lâcher de point. On est derrière, on doit penser match après match. Tous nos matchs sont des finales, ce sont des matches uniques. Ça peut faire grandir les mentalités individuellement et collectivement. »