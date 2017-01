PSG : Verratti au Bayern, la réponse classe d’Ancelotti

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Voilà au moins un manager qui n’entrera pas dans le petit jeu de l’agent de Marco Verratti, qui multiplie les appels du pied aux grands d’Europe, tout en calmant le jeu de temps en temps quand il va trop loin. Mais ce jeudi, interrogé en conférence de presse sur la rumeur d’un transfert de l’international italien au Bayern Munich si les conditions le permettaient, Carlo Ancelotti a joué franc jeu. Pour le Mister, impossible de forcer un transfert avec un joueur aussi précieux pour le PSG, et il n’en a de toute façon pas l’intention.

« C'est un joueur du PSG et il y restera longtemps. Je ne lui ai pas parlé lors des trois derniers mois. Il n'y a aucune chance de l'avoir. On oublie », a expliqué l’ancien entraineur du PSG, qui est bien conscient que l’ancien joueur de Pescara est la figure emblématique du club parisien, et le joueur le plus chéri par sa direction, qui lui a prolongé son contrat et rehaussé son salaire à déjà quatre reprises.